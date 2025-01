Ilfattoquotidiano.it - F1, la gaffe di Briatore: pubblica un video sui social e spoilera l’aspetto delle nuove monoposto dell’Alpine

In attesa della presentazioneper il Mondiale di Formula 1 2025, come da tradizione in questo periodo dell’anno ognuno dei 10 team tengono al massimo i livelli di riservatezza e attenzione affinché nessun dettaglio della nuova macchina trapeli all’esterno. Flavio, attuale numero uno, ha peròto sui propri profilifoto e(poi rimossi) con estratti della riunione tenutasi nel quartier generale. Così facendo, sono finite online le foto che sembranoreesteticocon cui Pierre Gasly e il suo nuovo compagno di squadra Jack Doohan correranno la prossima stagione di Formula 1.della nuovadoveva rimanere segreto fino alla presentazione collettiva organizzata dalla F1 a Londra per il prossimo 18 febbraio.