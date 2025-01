Lanazione.it - Contributi: da Regione 19 milioni di euro per spingere gli investimenti nell’agricoltura

Pisa, 16 gennaio 2025 – 18,8di sostegni per favorire la multifunzionalità delle imprese della provincia di Pisa. Iserviranno ad aiutare agli imprenditori agricoli ad ampliare il portafoglio di attività connesse come l’agriturismo, la trasformazione dei prodotti vegetali, la fattoria didattica, l’agricoltura sociale e la produzione di energia rinnovabile migliorando la loro resilienza e la loro redditività oltre a poter fornire molti ed utili servizi per le comunità. A dirlo è Coldiretti Pisa nel comunicare la proroga del bando dellaToscana suglimirati alla diversificazione in attività non agricole nell’ambito del Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) FEASR 2023-2027 per l’anno 2024. Le domande potranno essere inoltrate fino al 28 febbraio prossimo.