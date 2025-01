Romadailynews.it - Cina: si impegna a espandere apertura, accoglie investimenti esteri

Laadottera’ ulteriori misure perl’e attrarre maggiorinel 2025, secondo quanto dichiarato ieri dal ministero del Commercio (MOC). Saranno compiuti sforzi per agevolare ulteriormente l’accesso al mercato, ha dichiarato Li Yongjie, funzionaria del MOC, durante una conferenza stampa. Li ha affermato che, dopo aver eliminato le restrizioni aglinel settore manifatturiero l’anno scorso, quest’anno laintende portare avanti l’del settore dei servizi, in particolare con programmi pilota nei settori delle telecomunicazioni, dell’assistenza medica e dell’istruzione. Per quanto riguarda l’ottimizzazione dell’ambiente imprenditoriale del Paese, Li ha promesso un impegno costante per promuovere la campagna “Invest in China” quest’anno e migliorare i servizi per le imprese con