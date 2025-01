Romadailynews.it - Cina: conferenza WGDO punta su cooperazione verde tra Paese ed Europa

La World Green Design Organization () ha sottolineato l’importanza del designnel promuovere la sostenibilita’ e nel portare avanti ladurante la suaannuale, conclusasi martedi’ a Bruxelles. Le discussioni si sono concentrate sull’integrazione di strategie verdi innovative per affrontare le sfide climatiche globali e rafforzare gli sforzi di collaborazione nello sviluppo sostenibile. Jo Leinen, ex presidente della delegazione del Parlamento europeo per le relazioni con la, ha sottolineato la leadership cinese nella tecnologia di produzione dei veicoli elettrici e l’esperienza europea nella progettazione sostenibile in settori quali l’elettronica, il tessile, le batterie al litio e la plastica. “Lae l’devono cooperare e non confrontarsi”, ha dichiarato Leinen, suggerendo che lapotrebbe servire come piattaforma vitale per promuovere l’innovazionee affrontare le questioni ambientali comuni.