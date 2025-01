Sport.quotidiano.net - Ciclismo, Pidcock: "Quest'anno niente Tour, ma spero di fare Giro e Vuelta"

Roma, 16 gennaio 2025 - Risolto un problema, quale lo scarso feeling con la Ineos Grenadiers, all'orizzonte per Tomse ne potrebbero prospettare altri: la luna di miele con il Q36.5 Pro Cycling Team presenta già qualche incognita legata al programma in particolare per i Grandi Giri. Le dichiarazioni diSenza wild card, infatti, una formazione Professional come quella svizzera rischia di restare con il proverbiale cerino in mano nelle gare di categoria World: un problema anche per la Tudor Pro Cycling Team di Julian Alaphilippe e Marc Hirschi. Ufficialità ancora non ce ne sono, ma il Q36.5 Pro Cycling Team sembra già tagliato fuori dalde France: poco male per, che per il 2025 pare comunque avere altri obiettivi. "Vorrei disputare due Grandi Giri nella stessa stagione, che sarebbe uno step importante per la mia crescita: nel 2026 poi vorrei tornare alde France".