Ci mancava il bus del caro estinto | sequestrato un mezzo con un carico irregolare di salme

Leggi su Ilfaroonline.it

Undi trasporto funebre è stato bloccato sulla direttrice Roma-Napoli dopo che le forze dell’ordine hanno intercettato undiappartenenti a diverse agenzie mortuarie. L’episodio, che ha sollevato molte domande sulla gestione dei trasporti funebri, ha messo in luce ancora una volta le criticità di un settore spesso al centro di irregolarità e mancante di una legge quadro regionale.Il “bus del”: un trasporto vietato dalla leggeLa normativa vigente prevede che il trasporto di piùpossa essere effettuato con un unicosolo se gestito da un’unica agenzia autorizzata. In altre parole, non è consentito che diverse imprese funebri condividano un veicolo per ottimizzare i costi, trasformando il trasporto in un vero e proprio “bus del”.Le regole sono chiare: ogni salma deve essere trasportata con il rispetto della dignità e secondo le autorizzazioni previste, evitando modalità che possano compromettere il rispetto delle leggi e il decoro del servizio.