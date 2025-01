Liberoquotidiano.it - Chiesa: vescovi di Sicilia si incontrano a Palermo nella sessione invernale, 'impegno contro mafia'

, 16 gen. (Adnkronos) - La Conferenza Episcopalena (CESi), presieduta da Monsignor Antonino Raspanti, vescovo di Acireale e presidente della CESi, si è riunitasede di"per riflettere su diversi temi di rilevanza ecclesiale e sociale". In queste giornate si è discusso di anticivile, riutilizzo dei beni confiscati e memoria storica. Tutto questo è stato evidenziato dall'intervento di Don Luigi Ciotti che ha presentato le attività dell'Associazione Libera ed ha promosso la “Giornata della Memoria e dell'” per le vittime delle mafie, che si terrà il 21 marzo a Trapani. I, accogliendo don Ciotti, hanno ribadito "l'dellanalae ogni forma di illegalità".Il presidente Raspanti, ha spiegato: "Don Luigi ha sottolineato non solo l'importanza della lottal'illegalità, ma soprattutto il valore dell'educazione dei giovani, che rappresentano il cuore della nostra società".