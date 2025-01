Quotidiano.net - Caos treni "Sabotaggio"

Disservizi e disagi. La circolazione ferroviaria registra un’altra giornata di crisi. Rallentamenti sull’Alta velocità Roma-Firenze all’altezza di Arezzo con ritardi oltre l’ora (anche sulla linea convenzionale). Guasti nel nodo di Verona e sulla Bari-Pescara. Problemi lungo le linee Roma-Napoli via Formia e Roma-Napoli via Cassino e sulla Roma-Formia. Da mesi la rete italiana su rotaia accumula guasti e inefficienze scatenando polemiche. Passeggeri inferociti e situazione insostenibile. Il vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini, nel mirino dell’opposizione (Italia Viva ne invoca le dimissioni con una petizione pubblica), si sottrae alle proteste. Incontra il ministro degli Esteri israeliano Gideon Saar e non si presenta in parlamento al question time. Un’assenza fragorosa. Salvini rinvia la presenza parlamentare ad altra occasione e intanto rivendica "un piano da 100 miliardi di investimenti per le infrastrutture ferroviarie, con oltre 1.