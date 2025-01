Romadailynews.it - Bernabè licenziato dopo le foto intime caricate sui social. Oggi l’incontro con Lotito.

Lunedi 13 gennaio con un comunicato ufficiale la Lazio ha annunciato il licenziamento dello storico falconiere Juan, il quale lavora con la squadra da ormai 15 anni.Olimpia non volerà più nel cielo dello stadio Olimpico.Il motivo del licenziamento si va a ricercare nel caricamento di un video pubblicato suidallo stesso 56enne, a seguito dell’operazione per l’impianto di una protesi peninea a cui si è sottoposto nella Clinica Nuova Villa Claudia di Roma, effettuata dal chirurgo urologo-andrologo Gabriele Antonini.Il video ritraeva il suo membro.preso d’ira e disgusto non solo hail falconiere ma anche lo staff medico biancoceleste, compreso il dottor Antonini.La notizia ha fatto il giro del web sino a New York Times e BBC.Attualmente Juanè intrasferibile da Formello, non può lasciare la sua stanza nel centro sportivo biancoceleste.