Inter-news.it - Bah, Manchester City pericoloso. E il… Monza inguaia l’Inter! – TS

Leggi su Inter-news.it

La corsa per il diciottenne Bah è ancora aperta, nonostante la presenza minacciosa delsul giocatore., però, ha perso il supporto del. Continua il lavoro sui giovani.CORSA – Per Juma Bah sembra essere corsa a due tra Inter e. Il diciottenne, difensore del Real Valladolid, piace alla dirigenza nerazzurra, ma occhio alla presenza minacciosa della società inglese. I Citizens, rispetto al, possono ovviamente contare su un portafoglio pressoché infinito, ecco perché l’operazione è ancora tutta da sviluppare. Inoltre, perc’è anche un altro ostacolo: ossia quello relativo agli slot per gli extracomunitari. Infatti, per questa finestra di gennaionon potrebbe tesserare il giocatore della Sierra Leone. Dunque, dovrà giocare in sinergia con un altro club di Serie A che lo tenga in prestito fino a giugno per poi mettere ai nerazzurri eventualmente di poterlo inserire in rosa.