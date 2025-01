Atletica tornano in gara i big azzurri | Fabbri a Ostrava Diaz in Francia

Leggi su Sportface.it

Il 2025 del mondo dell’internazionale sta per entrare nel vivo e per gli atleti italiani è il momento di mettersi alla prova con le prime gare indoor della stagione. Sprint, salti, lanci: la preparazione è alle fasi finali e le agende dei grandi protagonistisi stanno già popolando di appuntamenti internazionali. Alcuni dei volti più attesi hanno già definito il loro esordio agonistico, mentre altri si preparano a scendere in pista con l’obiettivo di conquistare nuove medaglie.Il calendario delle stelle azzurreUno dei grandi protagonisti sarà Andy, bronzo olimpico a Parigi 2024 nel salto triplo, che ha scelto laper il suo debutto stagionale. Il saltatore delle Fiamme Gialle, primatista italiano della specialità, sarà infatti presente al Meeting Elite Metz Moselle Athlélor di Metz, sabato 8 febbraio.