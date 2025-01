Ilrestodelcarlino.it - Asilo Caravaggio, la caccia al topo non dà esito. I bambini costretti a stare a casa anche oggi

alsenza, ei centoiscritti alle cinque sezioni della scuola materna di via, resteranno a. Dopo la chiusura decisa martedì scorso così per il secondo giorno consecutivo nella scuola dell’infanzia, alla Croce dilecchio proseguiranno le attività di bonifica rese necessarie dopo che, lunedì scorso, il personale aveva notato tracce della presenza di un piccolo roditore. L’ala dov’erano stati visti escrementi di piccola dimensione è stata inizialmente isolata dal resto della scuola e le attività erano continuate. Il dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Croce ha segnalato il fatto al Comune e, nella stessa giornata di lunedì, la ditta specializzata Biblion aveva piazzato trappole e foto-trappole che non hanno però evidenziato la presenza del