Al Circolino della Malpensata incontro alla scoperta del Testamento Biologico

Bergamo. Che cosa sono le Disposizioni Anticipate di Trattamento, note anche come D.A.T.,o “Bio”, introdotte in Italia con la legge n° 219 del 2017? A cosa servono? Come si compilano? Come funzionano? Quanto “costano”? Chi può compilarle?A queste e a molte altre domande, anche dal pubblico, risponderanno i volontariCiurma Pastafariana eCellula Luca Coscioni di Brescia, in collaborazione con il Circolo di Bergamo di UAAR e il Comitato Libera Scelta Bergamo. La serata, ad ingresso libero, si terrà venerdì 24 gennaio dalle 20.30 al, in Via Luigi Luzzatti 7b a Bergamo.L’assessore ai Servizi Demografici del Comune di Bergamo, Giacomo Angeloni, interverrà per presentare la situazione sulla compilazione in città.Le D.A.T.