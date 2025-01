Zonawrestling.net - AEW: Ricochet fugge dall’arena per sottrarsi all’attacco di Swerve Strickland durante Dynamite

Questa settimana a AEWha avuto l’opportunità di parlare e attirare ancora più critiche da parte dei fan della AEW.Quando è stato annunciato cheavrebbe parlato, molti fan avevano già un’idea di come sarebbero andate le cose per il “One and Only”. Di recente,ha ricevuto molte critiche dai fan della AEW, e lui sta sfruttando tutta questa attenzione negativa a suo vantaggio.si trova sul ring, visibilmente infastidito dai cori di “’s House” che risuonano dal pubblico. Dopo alcuni momenti di tensione, il “One and Only” prende la parola e mostra sullo schermo una foto che lo ritrae mentre solleva un sanguinante. Proprio in quel momento risuona la musica di, e Prince Nana, approfittando della distrazione, sorprendecolpendolo alle spalle con una sedia.