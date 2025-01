Ilfoglio.it - Una nazione bagnata di sangue

La violenza della strage di tipo “quattro”, quella “di massa”, di solito per opera di arma da fuoco, risalta muta nel silenzio dei luoghi svuotati, dalle linee nitide e geometriche, dei colori virati in bianco e nero delle fotografie scattate da Spencer Ostrander dei contesti dove si sono compiute, e che accompagnano il pamphlet, uscito in Italia postumo, di Paul Auster "Unadi". L’uomo la cui nonna uccise il marito a colpi di pistola, cresciuto alla periferia di Newark, New Jersey, iniziato all’uso del fucile calibro 22 in un centro estivo nel New Hampshire (dove venivano insegnati of course anche tennis, nuoto, canoa, baseball, tiro con l’arco: “Ciò che contava era il legame, e che lo strumento di quel legame fosse una palla o un proiettile la sensazione era la stessa”) è lo scrittore che tutti conosciamo.