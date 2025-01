Ultraleggero finisce su un terrapieno in fase di atterraggio | illesi gli occupanti

Leggi su Corrieretoscano.it

CAPANNOLI – Incidente aereo per unnelle vicinanze dell’aviosuperficie Valdera. Il velivolo, probabilmente indiè caduto neldella carreggiata sulla provinciale 64 nel territorio del comune di Capannoli, in provincia di Pisa.Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Pisa. A bordo del mezzo due persone che sono rimaste illese. Il personale dei vigili del fuoco ha messo in sicurezza i luoghi dell’intervento e hanno collaborato con il 118 e le forze dell’ordine intervenute sul posto che indagano sulla dinamica dell’incidente.