Ultime Notizie Roma del 15-01-2025 ore 11 | 10

dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio tra oggi e domani l’annuncio del c’è stato il fuoco a Gaza secondo i media locali la botta d’accordo prevede tre fasi con una prima frega di 42 giorni durante i quali sono previsti intervalli rilascio di primi 30 30 g di ritiro delle forze israeliane e già si pensa già al dopoguerra blynken parla di un piano per affidarne la gestione dalla NP affiancata da loro fin dalla nascita di uno Stato palestinese che comprenda gara di Giordania il ministro degli Esteri israeliano Star e oggi a Budapest non accetto lettini da bocchetto amate dal Parlamento per i 30 anni il divieto del terzo mandato non l’ho Maria tutta italiana così leghista Zaia dice pronto anche a correre da solo per i confermarti governatore del Veneto tredicesima fumata nera nel voto per i quattro giudici costituzionali del parlamento tensioni nella maggioranza sul ddl sicurezza con la Leica impresti ambientalisti denunciano di essere stata costretta a spogliarsi in questura morto il giornalista Furio Colombo a Dio anche la giudici milanesi Giovanna Iachino 14 persone sono state arrestate relazione al robot di Pacific 3 per incendio doloso alcune per vandalismo e furto salgono intanto a 25 di vittime di Rocky tra cui 17 per l’incendio dei nuovi venti caldi e bollenti minacciano via alimentare le fiamme che stanno devastando da una settimana la città americana il presidente tutto Granaglione è stato arrestato lo ha riferito l’agenzia dell’anticorruzione di Seul seppur sospeso sito del primo leader in carica nella storia della Corea del Sud a finire in manette nella notte gli agenti sono entrati nella residenza di Juve e il presidente deposto aveva finalmente accettato di presentarsi l’autorità per farti interrogare la sexy in giudizio Mark Twain su acquisto da 44 miliardi di dollari di Twitter ora chiamato io il consigliere di Trump non avrebbe notificato in tempo l’operazione cosa che potrebbe avere giocato fino a chiaramente al intendi Perché il prezzo sarebbe tutto salire sei divertito ieri l’ho saputo che stava acquistando azioni nei recuperi della diciannovesima giornata della Serie A di calcio il Milan vince di Como mentre finisce 1 a 1 Bergamo tra Atalanta e Juventus stasera in campo Inter Bologna coi nerazzurri che inseguono la vetta del ranking Musetti Sony con la Polini avanzano gli australiani oggi ci provo a passare domani torna in campo anche simmer ed è tutto per il momento buon proseguimento di ascolto rettale in nostra compagnia In collaborazione con Agenzia Italia Stampa