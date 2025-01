Tre squat dopo aver tolto gli slip in bagno sangue ed escrementi via anche gli assorbenti | i racconti delle attiviste di Extinction Rebellion fermate a Brescia

Leggi su Open.online

«Mi hanno portato in una piccola stanza, c’erano un tavolo e una panchina. Mi hanno chiesto di spogliarmi, togliermi glie piegarmi tre volte sulle gambe. Ero controllata pure in. Lì c’erano macchie diedsul pavimento». E ancora: «Mi hanno chiesto di abbassarmi i pantaloni. Ho obbedito. Ma subitomi hanno chiesto di tirare giùglie di fare tre(piegamenti sulle ginocchia, ndr)». Mentre una«aveva la necessità di svuotare la coppetta mestruale perché aveva il ciclo ma per l’imbarazzo di essere fissata non è riuscita». Questi sono alcuni deididalla polizia di. E costrette a spogliarsi in questura. Ma la loro ricostruzione è contestata dalla polizia, che parla di provocazioni.