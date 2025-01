Lanazione.it - Torna la benedizione degli animali

Arezzo, 15 gennaio 2025 – L’ASD Cavalieri per Caso in Valdichiana, con il patrocinio del comune di Castiglion Fiorentino, nel giorno della ricorrenza di Sant’Antonio Abate, protettore, organizza per domenica prossima 19 gennaio alle ore 11.40 presso la chiesa della Collegiata, al termine della Santa Messa, la tradizionale. L’appuntamento religioso sarà preceduto da una passeggiata/trekking che permetterà alle persone che interverranno di conoscere le bellezze del territorio. Il programma prevede alle ore 9.30 il ritrovo presso il campo della Parrocchia del Rivaio, alle ore 19.45 la partenza della passeggiata di 7 chilometri, percorso facile adatto a tutti, per arrivare alle ore 11.30 in piazza della Chiesa della Collegiata per la