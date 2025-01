Ilrestodelcarlino.it - Skyline di Appignano e polemiche: "Così si coprono le mura storiche"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Centro storico ditra cantieri,e rinascita. Ma non mancano le. Ancora una volta i riflettori si sono accesi sulledi cinta, sui cui l’amministrazione comunale è in procinto di realizzare un’opera d’arte: ‘lodidel Tronto’, che verrà fatta su una lastra di acciaio che rischia di coprire le antichee di snaturare il centro storico. L’intervento non vede il benestare di tutti. I primi a puntare il dito sono i rappresentanti dell’opposizione: "L’obiettivo – commentano – dovrebbe essere ambizioso: riqualificare e valorizzare il patrimonio storico e architettonico del paese, migliorando il decoro urbano. Invece qui si procede nella realizzazione di un’opera che coprirà ledi cinta medievali con una struttura di acciaio. Un’opera che è già stata ribattezzata goliardicamente: ‘la grande bruttezza"’.