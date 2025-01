Ilrestodelcarlino.it - Sanità Emilia Romagna, l’assessore Fabi: “Guerra alle liste di attesa. Chiuderemo solo i Cau inutili”

Bologna, 15 gennaio 2025 – Abbattimento delled’, sicurezza per il personale dei Pronto soccorso, chiusura dei Cau (i Centri di assistenza urgenza) che non funzionano, medici e specialisti che si spostano sul territorio: sono alcuni dei punti della riorganizzazione dellano-romagnola illustrati da Massimo, neo assessore regionale alla Salute. BOLOGNA L’ ASSESSOREPOLITICHE DELLA SALUTE MASSIMOQual è la prima cosa da fare? “Il metodo che vogliano adottare è l’ascolto dei territori, a partire dagli operatori, quindi medici ospedalieri e di famiglia e anche sindaci, tenendo sempre presente un concetto fondamentale: la prevenzione e l’educazione a questa, soprattutto nei confronti delle categorie più deboli. È un sistema complesso e di coordinamento che vogliamo sviluppare, ma partendo da ciò che questa regione ha costruito in tutti questi anni”.