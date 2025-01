.com - Roma, Fiorella Mannoia annuncia doppio concerto a Caracalla

è pronta a incantare nuovamente il pubblicono con unappuntamento musicale dal titolo “Semplicemente”, previsto per il 3 e 4 giugno presso le suggestive Terme di. L’annuncio arriva a un anno esatto dal grande successo delle due serate sold out, in cui l’artista ha celebrato i suoi 70 anni condividendo il palco con più di 20 ospiti illustri del panorama musicale e culturale italiano., un evento ricco di ospiti e sorpreseAnche quest’anno,promette due serate uniche, arricchite da ospiti d’eccezione e amici speciali. Tra duetti inaspettati e performance irripetibili, il pubblico avrà l’opportunità di vivere un’esperienza indimenticabile in una cornice storica e affascinante come quella delle Terme di. La cantantena, amatissima dal pubblico, offrirà uno spettacolo che celebra non solo la sua straordinaria carriera, ma anche il potere della musica di unire generazioni e artisti diversi.