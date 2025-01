Ilrestodelcarlino.it - Rinnovare la tessera Tper: l’odissea di un disabile

Bologna, 15 gennaio 2025 – “l’abbonamentoper persone con disabilità è un’odissea”. Ne è la prova l’esperienza vissuta da un diciottenne con disabilità cognitive, residente sui colli. Che, per la prima volta, ha provato alada solo, così da “renderlo il più autonomo possibile – inizia la madre –. Ma ci sono volute quattro volte per finalizzare la pratica: l’iter che dobbiamo seguire è cavilloso”. Infatti, “mio figlio si è recato nei punti, perché per chi ha disabilità è obbligatorio fare richiesta in presenza, portando con sé la documentazione Inps originale cartacea, a differenza degli altri che possonol’abbonamento online”. Non è ammesso mostrare i documenti dal telefono, “che sarebbe una modalità più comoda ed eviterebbe di dimenticarsi i fogli”, come è successo la prima volta al ragazzo.