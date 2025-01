Ilfattoquotidiano.it - Pensioni, Giorgetti: “Punto a non far salire i requisiti per l’uscita”. Il nodo coperture e i rischi per la sostenibilità del sistema

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Il mio orientamento onestamente è di andare verso una sterilizzazione rispetto a queste forme di aumento. Non c’è e non ci sarà nessun decreto direttoriale finché la politica non si esprimerà e deciderà come comportarsi”. Il ministro dell’Economia Giancarlo, che finora aveva taciuto sulle polemiche riguardo all’innalzamento di tre mesi deiper andare in pensione, ufficializza che la sua linea è in toto quella della Lega: intende bloccare l’adeguamento dell’età di uscita all’aumento dell’aspettativa di vita. Con tutto quello che comporterà per ladei conti pubblici.sorprende, se si pensa che solo pochi mesi fa lo stessoavvertiva che “nessunstico è sostenibile in un quadro demografico come quello attuale”.Festeggia il sottosegretario al ministero del Lavoro Claudio Durigon: “Le parole del ministroconfermano che è stato sollevato un polverone per niente.