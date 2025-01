Quotidiano.net - Paolo Crepet stronca Belve di Francesca Fagnani: "La tv della disperazione"

"A? Non mi hanno invitato e non ci andrei." Con queste parole,ha criticato duramente il programma condotto da, definendolo uno show per “gente disperata”. Una posizione che richiama quanto detto da Selvaggia Lucarelli, che ha dichiarato che non parteciperebbe mai al programma. Il format di: un'intervista "animalesca", ideato e condotto da, è in onda dal 2018. Il programma si basa su interviste vis-à-vis con personaggi di spicco provenienti da mondi diversi: cronaca, politica, spettacolo. Il nome del format suggerisce uno stile tagliente, con domande dirette che mirano a mettere a nudo i lati più controversi degli ospiti. Di recente, il programma è stato al centro di una polemica che ha coinvolto Teo Mammucari. Durante la registrazionesua intervista, Mammucari ha abbandonato lo studio, infastidito dall’atteggiamentoconduttrice e da alcune domande considerate invadenti.