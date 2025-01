Linkiesta.it - Musk, TikTok, e l’annegamento della verità nel rumore di fondo

«Non ci si può aspettare che commentiamo purissime fantasie», dice qualcuno dialla Bbc nell’articolo che appare sul mio computer alle sei di mattina di ieri, di fianco ad articoli uguali e contrari ma più vecchi di qualche ora in cui si dice che, diamine, Eloncomprerà, acciocché gli americani non debbano, diamine, rinunciare ad accendere la telecamera del telefono ed evitare così quelle attività intellettualmente più impegnative che ci hanno infelicitati fino all’arrivo di quei distributori di dopamina che sono i telefoni con la telecamera.Sempre ieri mattina, su Repubblica c’era una breve intervista ad Annamaria Testa sulla morte di Oliviero Toscani. Intervista che seguiva il principio base delle interviste italiane (fare le domande che ti sei portata da casa, mica chiedere conto di ciò che ti hanno appena risposto), e in cui quindi restava lì, non raccolta da nessuno, una frase piccina picciò che mi ha tormentata tutto il giorno.