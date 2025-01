Mister Movie | Ridley Scott accantona il film biografico sui Bee Gees dopo il ritardo

Leggi su Mistermovie.it

Rinvia il Progetto sui Bee: “Mi è stato chiesto di andare troppo oltre”, il leggendario regista di Gladiator e The Martian, ha recentemente deciso di posticipare il suo tanto attesosui Bee, intitolato You Should Be Dancing. Nonostante l’annuncio che le riprese dovessero iniziare nel 2025,ha scelto di concentrarsi su un altro progetto, The Dog Stars, prima di tornare alsui leggendari fratelli Gibb.Le Parole disul Rinvio del ProgettoIn una conversazione con GQ Magazine,ha spiegato apertamente la situazione che ha portato alla decisione di mettere in pausa la produzione delsui Bee. Il regista ha raccontato che la causa del rinvio è stata una serie di modifiche nei piani da parte dello studio.