La ricerca di un nuovo lavoro perDiè ancora una volta rinviata, dopo la conferma per l’ex ministro nel ruolo didell’Unione europea per il. Proprio quando stava per scadere il suo mandato, l’ex leader grillino ha incassato il via libera dai 27 Stati membri del Political and Security Commitee. Come anticipato dal Foglio, Diricoprirà quel ruolo perdue, quindi fino a febbraio 2027.Ilnon ha proposto il nome di Di, ma non si sarebbe opposto alla sua conferma. Perciò è arrivato senza intoppi l’annuncio dell’Alto rappresentante per la Politica estera dell’Ue, Kaja Kallas. È stata lei in persona a dare notizia all’italia della decisione di rinnovare Diin una lettera.«L’eccellente pzione dell’Eusr per ilDi, ha rappresentato un grande contributo nel far avanzare la cooperazione Eu-Gcc – ha scritto Kallas – Ha svolto un ruolo chiave nello sviluppo di entrambe le cooperazioni regionale e bilaterale con i Paesi delnel campo delle consultazioni politiche, dei dialoghi sulla sicurezza, sul commercio e investimenti, energia verde e relazioni people-to-people».