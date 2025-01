Formiche.net - L’onda lunga della tregua a Gaza dal Medio Oriente all’Ucraina. Scrive D’Anna

Pace ae agli uomini di buon a volontà, verrebbe da dire parafrasando l’invocazione del Vangelo di Luca. Hamas ha accettato la bozza d’accordo per un cessate il fuoco nella martoriata striscia die nelle prossime ore rilascerà le prime 5 soldatesse israeliane in cambio di 250 detenuti palestinesi. Dopo il disco verde di Mohammed Sinwar, il nuovo leader ombra che guida Hamas, descritto come più feroce del fratello ucciso, il cessate il fuoco e lasono stati sottoposti all’approvazione finale del governo di Gerusalemme.Una ratifica non scontata viste le tensioni e le minacce di dimissioni del ministro ultra conservatore Bezalel Smotrich che ha definito senza mezzi termini l’accordo “una catastrofe”. Un evidente allarme riguardante il concreto rischio che i detenuti liberati da Israele, in particolare gli ergastolani condannati per attentati e stragi terroristiche, possano far risorgere dalle ceneri Hamas.