Oasport.it - LIVE Sonego-Fonseca, Australian Open 2025 in DIRETTA: l’azzurro saggia il nuovo fenomeno

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti all’attesissimadel match di 2° turno tra Lorenzoil 18ennebrasiliano Joao, ci si gioca il 3° turno agli.Rispetto al precedente di Bucarest, giocato all’interno della stagione su terra battuta del 2024, è cambiato tutto! A imporsi sul campo di ‘patate’ del torneo di Tiriac fu il brasiliano per 7-5, 7-6, una partita che videavere possibilità concrete in entrambi i parziali. Si capì subito però chenon era uno come gli altri, cosa che ha dimostrato ampiamente in queste prime settimane di circuito maggiore.Dopo essersi imposto di forza nelle Next Gen ATP Finals, ha rifilato un perentorio 7-6, 6-3, 7-6 al russo Andrey Rublev, che difendeva i quarti di finale del 2024.