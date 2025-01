Lapresse.it - L’idea di Valditara: “Inserire il latino già alle medie”

Studiaregià d. E’del ministro dell’Istruzione Giuseppe, svelata durante un’intervista a Il Giornale. “Abbiamo disegnato il cammino di bambini e adolescenti dai tre ai 14 anni, insomma il percorso dall’infanzia. Ma stiamo lavorando anche per le superiori. E introduciamo molte innovazioni. Cominciando dall’italiano. Ma non solo: verrà reintrodotta la possibilità diilnel curricolo a partire dalla seconda media, verrà abolita la geostoria nelle superiori e ridata centralità alla narrazione di quel che è accaduto nella nostra penisola dai tempi antichi fino a oggi”, ha detto il ministro parlando delle nuove indicazioni per la scuola.: “Avvicineremo i bambini alla musica”“Fra le tante novità, sin dalla prima elementare avvicineremo i bambini alla musica, alla sua comprensione, alla civiltà musicale”.