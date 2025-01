Agi.it - Latino, Bibbia e graphic novel: tutte le novità della riforma della scuola

Leggi su Agi.it

AGI -alle medie ma non obbligatorio. L'Epica non sarà solo Omero e Virgilio ma anche Ariosto e le. La Storia si concentrerà sull'Occidente e passerà anche attraverso la lettura. Sono alcune delleanticipate da il ministro dell'Istruzione Beppe Valditara, anticipando al Giornale le Nuove Indicazioni Nazionali (i nuovi programmi). Il timing è stretto: "Dopo aver cambiato le linee guida di fisica e matematica lo scorso anno, proseguiamo col nostro lavoro. Adesso si apre un grande dibattito, aperto a tutto il mondo, ai corpi intermedi, alle associazioni disciplinari. A fine marzo dovremmo essere pronti con gli ultimi ritocchi perché leentrino in classe con l'anno scolastico 2026-27", dichiara Valditara.