Liberoquotidiano.it - La classifica dei 100 piatti più disgustosi del mondo: occhio, due sono italiani

Dimmi cosa mangi e ti dirò chi sei. In molti, infatti, fanno ruotare intorno al cibo tutta una serie di valutazioni non solo sulla personalità, ma anche sulla storia, propria e del territorio in cui si vive. Quando si viaggia, del resto, tra le prime esperienze che si fanno c'è proprio quella alimentare. Paese che vai, usanze che trovi. Sperimentare nuovi sapori, annusare odori diversi e mangiare cibi inediti può essere un'esperienza sensoriale appagante oppure rivelarsi il più terribile degli incubi. Così, la guida turistica “Taste Atlas”, fondata nel 2015 dalla giornalista e imprenditrice croata Matija Babi?, ha stilato ladei cento peggiorial. E, sorpresa delle sorprese, all'interno di questa Flop 100. cianche due! La ricerca di Taste Atlas ha fatto il giro deled eseguito una ricerca suitipici di quasi tutti i Paesi del globo, affidandosi anche alle recensioni di oltre seicentomila viaggiatori.