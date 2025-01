Calciomercato.it - Juve-Araujo, arriva la decisione del Barcellona

I bianconeri vogliono un difensore centrale e l’uruguaiano è balzato in cima alla lista, ma la strada si è complicata negli ultimi giorniLantus accelera sul mercato. Nella notte èto il terzino portoghese Alberto Costa, che in questi minuti sta svolgendo le visite mediche di rito, in giornata toccherà a Randal Kolo Muani. Il francese sbarcherà a Torino in prestito dal PSG e aumenterà le alternative di Thiago Motta, che oltre a Vlahovic non ha altri centravanti a disposizione. Ma il lavoro di Giuntoli non è finito, serve ancora almeno un centrale di difesa. Il grande obiettivo è Ronalddel, destinato a diventare però un sogno non realizzabile in questa finestra di mercato.(Ansafoto) – calciomercato.itL’uruguaiano è tornato dopo un lungo infortunio e si è dimostrato subito fondamentale nella finale di Supercoppa vinta contro il Real Madrid, i compagni lo hanno abbracciato e si sono complimentati con lui.