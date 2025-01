Inter-news.it - Inter, difesa (quasi) al completo! Due recuperi col Bologna – CdS

Dopo settimane di emergenza, l’di Simone Inzaghi può finalmente contare su un reparto difensivoalin vista del match di questa sera contro il. L’edizione odierna del Corriere dello Sport fa il punto della situazione riguardo gli infortunati. BUONE NOTIZIE IN– Iinper quanto riguarda la retroguardia difensiva sono finalmente una boccata d’ossigeno per mister Simone Inzaghi, soprattutto in un momento in cui il centrocampo è stato decimato dagli infortuni di Hakan Calhanoglu ed Henrikh Mkhitaryan. Il primo segnale positivo è arrivato con il rientro di Benjamin Pavard, che ha già riassaggiato il campo nel finale della sfida contro il Venezia. A questo si aggiunge il recupero di Francesco Acerbi, che ieri si è allenato regolarmente con il gruppo e sarà a disposizione per la panchina questa sera.