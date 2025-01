Ilnapolista.it - In Inghilterra il pezzotto è “fisico”: viaggia sulle Fire Stick modificate e costa 30 sterline una tantum

ROMA – Se in Francia ilha già vinto, in Spagna in Italia la raccontano come una battaglia epocale quasi da supereroi contro il male, negli Stati Uniti in pratica non esiste, è interessante capire il fenomeno in. Dove sopravvive il calcio più ricco di tutti, la Premier. Ci si dedica con un lungo approfondimento il Telegraph. E’ uno spaccato più originale, un po’ diverso dal nostro.Tanto per cominciare il, in, è piùche da noi: vendono delle Amazon“pezzottate”,appositamente per poter accedere ai contenuti piratati.no 30, una. Quindi prima notizia: in pratica in Gran Bretagnameno che da noi.C’è stato un processo penale l’anno scorso contro un signore, tale Jonathan Edge. L’uomo vendeva alla gente lee il suo avvocato l’ha difeso così davanti alla corte: “Le persone che compravano i suoi prodotti non sono persone che probabilmente hanno i soldi per acquistare un abbonamento Sky.