Sport.quotidiano.net - Il Tas cancella la condanna per doping a Briane Harris: perché la sentenza può aiutare Sinner

Leggi su Sport.quotidiano.net

Roma, 15 gennaio 2025 – L’ultimadel Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna è decisamente incoraggiante per Jannik. Il Tas ha assolto la giocatrice canadese di curlingritenuta "non colpevole e non negligente" nella violazione al codice mondiale antiriscontrata nel febbraio scorso. Alla giocatrice, che poche settimane fa ha annunciato di essere incinta di cinque mesi, è statata una sospensione di quattro anni. epa11816201 Jannikof Italy attends a press conference ahead of the Australian Open at Melbourne Park in Melbourne, Australia, 10 January 2025. EPA/ROLEX DELA PENA La "non colpevolezza e la non negligenza" è proprio l’obiettivo a cui punta per l'assoluzione il numero 1 del tennis mondiale attualmente impegnato agli Australian Open.