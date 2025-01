Lanazione.it - Il futuro dell’agricoltura. Nasce il maxi distretto che raggrupperà le aziende biologiche

ilbiologico Terre Apuane che coinvolgerà i comuni di Aulla, Bagnone, Carrara, Filattiera, Fosdinovo, Licciana Nardi, Massa, Podenzana, Tresana, Villafranca in Lunigiana e a cui potranno aderire leoperanti all’interno di questi confini territoriali. Il documento, in fase di approvazione dalle varie amministrazioni, dà così corpo a una delle previsioni della normativa vigente dal 2019 a oggi che promuove la "costituzione dei distretti biologici quali strumenti per lo sviluppo della coltivazione, dell’allevamento, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari ottenuti con metodo biologico, per favorire l’integrazione delle politiche economiche e agricole con le politiche che garantiscono l’uso sostenibile delle risorse naturali e di sviluppo e coesione del territorio secondo criteri e obiettivi di sostenibilità, nonché per favorire l’incremento delle superfici agricole condotte con metodo biologico e il numero di imprese che si convertono al metodo biologico".