I ristoranti romani e il nuovo Codice della Strada | Qua nun beve più nessuno Che dovemo fa’ n’altro Covid?

Leggi su Open.online

Nei«nonpiù. Alla politica e anche all’informazione dico: chefa’,?». A parlare è Carlo Muzi, proprietariopizzeria La Montecarlo. Fondatore e titolare, è uno degli imprenditoriristorazione che oggi si sfogano sul Fatto Quotidiano per gli effetti del. Anche se non ha alcun ritocco al ribasso ai limiti di alcol per guidare. Eppure il messaggio che è passato è proprio quello: «Le persone sono state terrorizzate. Hanno detto che se magnano un Mon Chéri je ritirano la patente. Ormai non vendo più neanche le birre piccole: non c’è la stessa spensieratezza di prima».Mon Chéri vietatoAnche Roberta Pepi, titolare di Da Robertino nel Rione Monti, dice che il problema è l’errata comunicazione sul: «L’unica stretta che c’è stata è quella delle sanzioni.