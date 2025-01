Ilgiorno.it - I deportati della Tosi. L’omaggio del sindaco: "Liberi anche grazie a voi"

La sala montaggioFrancoè apparsaquesta volta affollata dai tanti lavoratori e da quanti seguono per tradizione la commemorazione deinel campo di Mauthausen nel 1944 ma in questa occasione,per il continuo brusio che ha fatto da sottofondo alle parole degli oratori, è sembrata mancare la sacrale attenzione del pubblico che, ad esempio, aveva caratterizzato lo scorso anno l’accorato intervento di Pier Luigi Bersani. È andata in scena ieri mattina, permeata da questa atmosfera, la cerimonia per l’81esimo anniversariodeportazione dei lavoratori Franco, che ogni anno vengono ricordati dagli oratori che si alternano sul palco cercando di raccordare il passato con il presente e i “pericoli” che l’attualità nasconde. Nella sala montaggio si sono susseguiti come da programma gli interventiRappresentanza sindacale unitaria, deldi Legnano, Lorenzo Radice, degli studenti delle scuole legnanesi e di Gianfranco Pagliarulo presidente nazionale Anpi.