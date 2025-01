Napolipiu.com - Garnacho-Napoli, svolta United: via libera di Amorim e ingaggio raddoppiato

: viadi">Il Manchesterabbassa le pretese per il talento argentino. Il manager approva la cessione. De Laurentiis offre 3.5 milioni a stagione.Ilsi avvicina a Alejandro. Secondo quanto riportato dall’Independent, il Manchestersarebbe pronto ad ascoltare le offerte degli azzurri per il giovane talento argentino, che avrebbe già dato il suo gradimento al trasferimento.Anche Ruben, futuro manager dei Red Devils, non si opporrebbe alla cessione del classe 2004. Un viaimportante che potrebbe accelerare la trattativa, con loche avrebbe sensibilmente abbassato le pretese rispetto ai 70 milioni inizialmente richiesti.La dirigenza di Old Trafford è disposta ad ascoltare tutte le offerte in questo mercato di gennaio, anche per i talenti cresciuti in casa, a causa delle difficili condizioni finanziarie imposte dal Fair Play Finanziario.