Thesocialpost.it - Elon Musk citato in giudizio per l’acquisto di Twitter: “Non ha rispettato le leggi”

Leggi su Thesocialpost.it

La Securities and Exchange Commission (SEC) ha avviato un’azione legale contropresso il tribunale federale di Washington in merito al suo acquisto di, ora noto come X, per un valore di 44 miliardi di dollari. Questa notizia è stata riportata dal New York Times.anche: Italiano arrestato in Venezuela, non si hanno notizie da 2 mesi. I familiari: “Intervenga il governo”La causa rappresenta probabilmente uno degli ultimi atti controversi della SEC, l’autorità di vigilanza sui mercati finanziari statunitensi, sotto la guida del suo presidente uscente, Gary Gensler. La denuncia sostiene chenon ha informato la SEC della sua operazione miliardaria nei tempi previsti dalla normativa, ritardando la comunicazione di ben 11 giorni.L’agenzia ha condotto un’inchiesta di circa due anni su, accusandolo di aver tardato a rivelaredi una grande quantità di azioninel 2022, un ritardo che potrebbe avergli permesso di acquisire una quota significativa dell’azienda a un prezzo inferiore al mercato.