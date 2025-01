Ilrestodelcarlino.it - "Elettrico di nicchia, l’usato è attrattivo"

Adolfo Cosentino De Stefani (nella foto con i nipoti Andrea e Luca Barbera), ex presidente nazionale di Federauto, è il titolare di De Stefani Group, concessionaria Mercedes, Smart, MG, Renault, Nissan e Dacia. De Stefani, come si può definire il mercato dell’auto del 2024? "Il 2024 è stato contraddistinto da una notevole pressione per poter raggiungere l’immatricolato del 2023, quindi ha evidenziato che il mercato Italia, con gli attuali prezzi delle autovetture, non possa essere superiore a 1.600.000 nuove immatricolazioni anno". Quali sono i modelli di successo? "Per quanto riguarda i nostri marchi, sicuramente tutti i modelli delle gamme Dacia ed MG, particolarmente apprezzate per l’ottimo rapporto qualità prezzo. E poi, Gla per Mercedes-Benz". Cosa si prevede per il 2025? "Mi aspetto un mercato con performance in leggero calo rispetto al 2024".