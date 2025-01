Liberoquotidiano.it - Covid: Braga, 'solidarietà a Speranza per attacchi no vax'

Roma, 15 gen. (Adnkronos) - "a Robertoper glivigliacchi dei novax. Gli siamo vicini e difenderemo in ogni sede le sue azioni ispirate alla scienza per difendere i cittadini in uno dei momenti più difficili della storia recente". Lo ha scritto sui social Chiaracapogruppo Pd alla Camera dei deputati.