Corriere dello Sport – Juve ufficiale Alberto Costa | i dettagli dell’operazione

2025-01-15 20:10:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata dal CdS:: iAl club portoghese vanno 12,5 milioni di euro, pagabili in quattro esercizi, ma sono previsti anche oneri accessori pari a 1,3 milioni e premi per un ammontare non superiore a 2,5 milioni, al raggiungimento di determinati obiettiviivi.ha invece firmato con laun contratto fino al 30 giugno 2029.La nota del club bianconeroA descrivere le caratteristiche del giocatore è la stessanella sua nota: “Nato il 29 settembre 2003 a Santo Tirso, in Portogallo,si distingue per fisicità (186 cm di altezza) e doti tecniche che lo rendono un difensore completo. A soli 21 anni, ha già dimostrato grande maturità e intelligenza tattica nel massimo campionato portoghese, la Primeira Liga.