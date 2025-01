Terzotemponapoli.com - Caprile: Dal Napoli al Cagliari, la scelta di un portiere in cerca di spazio

Eliasi è presentato ufficialmente come nuovodel. La sua prima conferenza stampa ha svelato i motivi dietro ladi lasciaree i suoi obiettivi per la stagione in Sardegna. Con un prestito che include un diritto di riscatto fissato a 9 milioni di euro, il giovanesi è detto entusiasta della nuova avventura.Un “sì” immediato alnon ha avuto dubbi quando è arrivata la proposta del. “Ho detto sì subito,” ha confessato. Dopo la positiva prestazione contro il Milan, che ha coinvolto l’intera squadra, ilha già puntato la testa al prossimo impegno contro il Lecce.: Ambientamento e accoglienza nello spogliatoioL’impatto con il nuovo gruppo è stato positivo. “Sono molto contento di essere qui,” ha dichiarato.