Caos treni, non c'è grave carenza infrastrutturale ma incapacità gestionale

Di fronte ai black out ferroviari di questi giorni, il ministro dei Trasporti Matteo Salvini ha parlato di decenni di disinteresse, mancati investimenti, “no” ideologici e infine di ridurre il numero deidel 15%. Disinteresse non certo della politica che, in questi giorni, sta “regolando” i conti tra i top manager, come ha spiegato sul Fatto Quotidiano Carlo Di Foggia occupandosi dello spoil system. Una nuova girandola di Presidenti del Gruppo e delle controllate, amministratori delegati e consiglieri di amministrazione per non parlare degli organigrammi chilometrici lottizzati privi di logica razionale. Ogni nuovo capo si porterà dietro i suoi fidati, nessuno dei quali in grado di riconoscere un pantografo, mentre il Gruppo FS – grazie alla sua posizione monopolista – pensa a mostrarsi efficiente con grandi costose e stucchevoli pubblicità.