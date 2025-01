Ilgiorno.it - Bergamo, ragazza aggredita all’alba in via Fontanabrolo da uno squilibrato: si mette a urlare e si salva

Leggi su Ilgiorno.it

, 15 gennaio 2025 – Due aggressioni ai danni di passanti nel giro di tre giorni: nella zona residenziale di viae delle piscine Italcementi, a, ora c’è paura a uscire la sera se non addirittura anche di giorno. La prima risaledi sabato 11 gennaio, in viaquando intorno alle 6 e mezza, quando in via, nei pressi dell’imbocco della scaletta, unaè stata, mentre stava facendo jogging, da uno sconosciuto che indossava il passamontagna. La giovane, terrorizzata, è riuscita a divincolarsi e si è messa a gridare: le urla hanno spinto l’aggressore ad allontanarsi. Nel divincolarsi dalla presa dell’uomo è caduta, ma per fortuna non è rimasta ferita. La richiesta d’aiuto Laha quindi raggiunto l’ingresso del complesso delle vicine piscine Italcementi, dove ha chiesto aiuto a un’addetta della segreteria dell’impianto e di un utente che stava accedendo alla struttura (al sabato mattina, infatti, le piscine aprono alle 7).