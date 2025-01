Zon.it - Battipaglia, arriva il 18 gennaio “La Notte Bianca”

Si terrà nella giornata di sabato, 18, a partire dalle ore 18:00 il tanto atteso evento de “La”, originariamente programmato nel dicembre scorso ma successivamente differito a seguito delle avverse condizioni meteo.L’organizzazioneOrganizzata da Gianluca Falcone e fortemente voluta dal Sindaco Cecilia Francese, unitamente all’assessore Pietro Cerullo, la ormai nota manifestazione avrà lo scopo di favorire, anche attraverso le numerose iniziative che si terranno nel corso della stessa, la capacità attrattiva della città in termini commerciali e turistici.I Ditelo VoiRicco e pieno di sorprese il programma, che vedrà come ospiti di eccellenza I Ditelo Voi, un trio comico napoletano divenuto famoso per le numerose e divertenti performance mostrate nel corso della trasmissione Made In Sud, in onda sui canali RAI.