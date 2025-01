Ilfoglio.it - Acqua chiusa?

"E così tutto cade”. Inizia così a parlare il libro di Dario Voltolini e questo precipizio ci terrà in una suspense fisica e del ricordo per tutte le pagine di questo breve racconto. Un grappolo di vie in un quartiere (“Anche di giorno, deserte. Sebbene trafficate, deserte”) dove un tempo c’era una enorme fabbrica della Michelin e ora un centro commerciale mentre sotto, “inabissata”, scorre l’da cui il titolo. Siamo a Torino e la storia di questo luogo ha la voce di un autore di brillante estro linguistico sin dagli esordi e finalista al Premio Strega 2024. Come scrive nella prefazione Alice Pisu, “Voltolini indaga il corpo, scandaglia la dimensione fisica di un luogo prosciugato, in bilico tra realtà e mito, per coglierne lo spirito e comporre una personale geografia dell’immaginario”.